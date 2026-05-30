أطباء بلا حدود: تفشي إيبولا في إيتوري بالكونغو مقلق جدا بسبب سرعة انتشار الإصابات

قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن الوضع في مقاطعة إيتوري شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية "مقلق جدا"، بعد أسبوعين فقط من إعلان تفشي فيروس إيبولا في البلاد.

وأوضحت المنظمة، في بيان حديث، أن التفشي يتطور بسرعة، مشيرة إلى أنه حتى 28 مايو 2026 سُجلت رسميا 125 حالة مؤكدة و906 حالات مشتبه بها و223 وفاة في مقاطعات إيتوري وشمال كيفو وجنوب كيفو.

وأكدت "أطباء بلا حدود" أن حجم التفشي الحقيقي لا يزال من الصعب قياسه بدقة، بسبب محدودية قدرات الفحص وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة.

انتشار سريع وغير مسبوق

وقالت المنظمة إن عدد حالات الإصابة المسجلة خلال فترة قصيرة يمثل مؤشرا خطيرا، مشددة على أنه لم يسبق تسجيل هذا العدد الكبير من حالات إيبولا بهذه السرعة في الكونغو الديمقراطية.

ونقلت وكالة رويترز، اليوم، عن "أطباء بلا حدود" أن التفشي الحالي هو الأسرع انتشارا بين موجات إيبولا التي سُجلت في الكونغو الديمقراطية، وهي الموجة السابعة عشرة من المرض في البلاد.

تزايد الحالات المشتبه بها

وقال وزير الصحة الكونغولي صامويل روجيه كامبا، أمس، بحسب رويترز، إن عدد الحالات المشتبه بها ارتفع إلى 1028 حالة، بعدما كان 906 حالات في اليوم السابق، فيما بلغت الحالات المؤكدة 225 حالة.

كما ذكرت منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات بين الحالات المؤكدة يتراوح بين 30% و50%، في مؤشر على خطورة التفشي الحالي وسرعة تطوره.

تحديات ميدانية

وتواجه فرق الاستجابة الصحية صعوبات في احتواء التفشي، بسبب العنف المستمر والنزوح في إيتوري، إذ تعرقل الأوضاع الأمنية وصول الفرق الطبية وتتبع المخالطين وعزل الحالات.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال زيارته للكونغو الديمقراطية، إن مشاركة المجتمعات المحلية ضرورية لاحتواء التفشي، داعيا إلى زيادة الدعم الدولي للاستجابة.