وزير الدفاع السنغافوري يؤكد أهمية تعزيز الثقة بين الدول وسط ارتفاع الإنفاق العسكري



أكد وزير الدفاع السنغافوري تشان تشون سينج، اليوم السبت، على أهمية ترسيخ الثقة المتبادلة بين الدول في ظل تصاعد الإنفاق الدفاعي، بما يضمن ألا يؤدي تعزيز أمن دولة ما إلى شعور دول أخرى بانعدام الأمن.

وقال تشان - للصحفيين عقب اجتماع استضاف خلاله 30 وزيرًا وممثلًا زائرًا في الدورة الثالثة والعشرين لحوار شانجريلا في سنغافورة وفي مقدمتهم وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث - إن الحوار كان "صريحًا وديناميكيًا للغاية"، وتناول عدة محاور منها ضمان الدعم الشعبي والالتزام السياسي بالاستثمار طويل الأجل في الدفاع.

وأوضح أن الموضوع لا يقتصر على التمويل في الميزانيات الوطنية، بل يشمل أيضًا جذب الكفاءات وبناء القدرات الصناعية على المدى الطويل، مؤكدًا أن قطاع الدفاع يتطلب استثمارات مستمرة وثابتة لتعزيز القدرات العسكرية.

كما ناقش الوزراء التحديات الجيوسياسية للدول المختلفة، وسبل إدارة التحول التكنولوجي والعملياتي في الحروب، بما في ذلك دمج التكنولوجيا الحديثة، وإدارة المتعاقدين لضمان أفضل قيمة مقابل المال، والاستفادة من الشركات الجديدة والمبتكرة بجانب الموردين التقليديين.

واتفقت المجموعة على أن استمرار الحوار العملي والتعاون بين الدول أمران أساسيان لبناء الثقة، والحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة، والحد من مخاطر سوء الفهم.

وأكدت وزارة الدفاع السنغافورية على أهمية التعاون الإقليمي من خلال تكتلات مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لضمان السلام والاستقرار الإقليميين، مشددة على ضرورة التزام الوزراء بأن يكونوا شركاء موثوقين في التعاون الدفاعي، مع تعزيز الدعم السياسي والشعبي للاستثمارات الدفاعية.

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز قدرة المؤسسات الدفاعية على مواجهة الاضطرابات المستقبلية، بما في ذلك الاستثمار في التقنيات الجديدة والناشئة لضمان جاهزية القوات في بيئة أمنية متغيرة ومعقدة.