مقتل 3 أشخاص في هجوم أمريكي على زورق يشتبه في تهريبه مخدرات في المحيط الهادئ

ضرب الجيش الأمريكي، زورقا مجددا يزعم أن عصابات مخدرات تستخدمه في المحيط الهادئ.

وأعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية عبر منصة إكس اليوم السبت أن الزورق كان يستخدم في تهريب المخدرات، بناء على معلومات استخباراتية، وكان يبحر عبر طريق تهريب معروف شرقي المحيط الهادئ.

ولقي ثلاثة رجال، وصفهم الجيش بأنهم "إرهابيون مرتبطون بتجارة المخدرات" حتفهم جراء الهجوم أمس الجمعة. ولم يتعرض أفراد بالجيش الأمريكي لأذى.

كان الرئيس دونالد ترامب أمر منذ الخريف الماضي مرارا باستهداف الزوارق المشتبه في تهريبها للمخدرات في الكاريبي والمحيط الهادئ.