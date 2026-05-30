الصين تهدد باتخاذ إجراءات انتقامية إذا قام الاتحاد الأوروبي بتوسيع نطاق الحواجز التجارية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذرت الصين اليوم السبت الاتحاد الأوروبي من فرض المزيد من القيود التجارية وذلك عقب مناقشات داخلية في الاتحاد حول العلاقات مع بكين، وأكدت بكين أنها سترد بحزم على أي إجراءات جديدة تعتبرها تمييزية.

وأصدرت وزارة التجارة الصينية بيانا اليوم أكدت فيه ضرورة التزام الاتحاد الأوروبي بالتجارة الحرة والمنافسة العادلة، ورفض الإجراءات الحمائية والأحادية.

وأضافت الوزارة أنه في حال فرضت بروكسل "أدوات تجارية أحادية" أو قيودا تمييزية فإن الصين "سترد بقوة" وستتخذ "إجراءات فعالة " للدفاع عن مصالحها.

وجاء هذا التحذير بعد أن عقدت المفوضية الأوروبية أمس الجمعة محادثات داخلية حول السياسة التجارية المتعلقة بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.