تحذير ملاحي في مضيق هرمز بعد رصد جسم طاف يشتبه بأنه لغم بحري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صدر تحذير ملاحي للسفن العابرة في مضيق هرمز، بعد رصد جسم طاف يشتبه بأنه لغم بحري في منطقة بالمضيق، وسط توتر متصاعد حول حركة الملاحة في الممر الحيوي.

وبحسب تحذير ملاحي منشور عبر مركز التحذيرات البحرية للمنطقة التاسعة NAVAREA IX، صدر التحذير في ساعة مبكرة اليوم وأفاد برصد لغم عائم مشتبه به في مضيق هرمز عند الموقع: 26-24.3 شمالا و056-20.6 شرقا.

ودعا التحذير جميع السفن العابرة في تلك المنطقة إلى الملاحة بـ"حذر شديد"، في ظل المخاطر المحتملة المرتبطة بالأجسام الطافية أو الألغام البحرية في الممرات الضيقة.

ويظهر التحذير نفسه ضمن قائمة تحذيرات NAVAREA IX الصادرة عن المكتب الهيدروجرافي الوطني الباكستاني، باعتبار باكستان منسق التحذيرات الملاحية لهذه المنطقة، حيث أُدرج تحت رقم 180/26 بعنوان Suspected Mine في مضيق هرمز.

وتأتي هذه الواقعة في وقت تشهد فيه الملاحة في مضيق هرمز حالة توتر متزايدة، مع استمرار الحديث عن تهديدات للأمن البحري، وعمليات تفتيش وحصار مرتبطة بالمواجهة الأمريكية الإيرانية