ساسة بالاتحاد المسيحي يدعمون ميرتس ردا على تكهنات حول استبداله: يحظى بدعمنا الكامل

أبدى كبار السياسيين في حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، تضامنهم مع رئيس ميرتس.

وجاء ذلك عقب حديث وسائل إعلام مؤخرا عن وجود نقاشات داخل الاتحاد المسيحي (الذي يجمع بين الحزبين المسيحيين) بشأن ما إذا كان ينبغي أن يحل سياسي آخر محل ميرتس في ظل الوضع الصعب الذي يواجهه الائتلاف الحاكم.

وجرى في هذا السياق تداول اسم رئيس حكومة ولاية شمال الراين - ويستفاليا ورئيس الحزب المسيحي الديمقراطي في الولاية، هندريك فوست، إلا أن مقربين من المستشار نفوا هذه الشائعات بشدة.

وأعلن ينس شبان رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، وبوريس راين رئيس حكومة ولاية هيسن (وكلاهما من حزب ميرتس)، دعمهما الكامل لميرتس خلال مؤتمر حزبي لفرع الحزب في ولاية هيسن.

كما تلقى ميرتس، الدعم من فوست ومانفريد فيبر نائب رئيس الحزب المسيحي البافاري.

وكانت دوائر مقربة من ميرتس نفت ما أوردته وسائل الإعلام في هذا الصدد، وقالت إن هذه الفكرة تعكس "رغبة خطيرة في اللعب بالنار وإثارة الفتن".

وخلال المؤتمر الحزبي، قال راين: "لسنا بحاجة إلى تقليص دور ميرتس، بل نحن بحاجة إلى حضور أقوى له"، داعيا حزبه إلى عدم الوقوع في الفخ الذي ينصبه الخصوم السياسيون عبر ترويج مثل هذه الشائعات.

وأكد وسط تصفيق من وفود المؤتمر: "نحن الأغلبية، ونحن الوسط، ونحن مع ميرتس".

يشار إلى أن راين أُعِيْد انتخابه أثناء المؤتمر رئيسا لفرع الحزب المسيحي في هيسن بتأييد 95.9% من الأصوات، وهنأه ميرتس على ذلك عبر منصة إكس.

ومن جهته، وصف شبان التقارير التي تحدثت عن وجود أفكار للدفع بسياسي آخر ليحل محل ميرتس في منصب المستشار بأنها "هراء".

وأشار رئيس الكتلة البرلمانية – الذي أُعيد انتخابه مؤخرا بنسبة جيدة بلغت 86.5% – في كلمته إلى الإنجازات التي حققتها الحكومة الاتحادية، متحدثاً عن حدوث تحول سياسي في العديد من المجالات.

وأكد أن ميرتس مستشار يبادر بالعمل ويمتلك بوصلة واضحة عندما يتعلق الأمر بإصلاح ألمانيا وإعادتها قوية اقتصاديا، مضيفا: "وهو يحظى بدعمنا الكامل في ذلك".

وفي ذات السياق، كان فيبر أعرب عن دعمه لميرتس، وقال في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "على المستوى الأوروبي يتمتع فريدريش ميرتس بمكانة قوية.. فهو يصوغ النقاش، لكنه أيضا يصغي للآخرين"، مضيفا أن قدراته القيادية مهمة للغاية في الوقت الراهن.

ورفض فيبر، الذي يرأس التكتل المحافظ في البرلمان الأوروبي، الانشغال بالنقاشات المتعلقة بشاغلي المناصب القيادية، وقال: "الأمر لا يتعلق بنقاشات حول شغالي المناصب، بل يتعلق باتخاذ القرار بشأن المسار السياسي الصحيح للمستقبل".

وأعرب فيبر، عن ثقته في أن الائتلاف الحكومي الألماني المكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي سيواصل عمله حتى نهاية الفترة التشريعية الحالية.

وقال: "من الطبيعي أن تحدث خلافات أحيانا في السياسة، لكن الائتلاف الحاكم سينجز مهمته الحكومية، وليس لدي أي شك في ذلك".

وبدوره، نفى فوست، هذه التكهنات أمس الجمعة، وقال ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "لأوضح الأمر مرة أخرى بشكل لا لبس فيه: التكهنات التي أثيرت خلال الأيام الماضية مجرد هراء.. لا يسعني سوى التحذير من مثل هذه الشائعات والتكهنات المتعلقة بالمناصب".