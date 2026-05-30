جيرارد: لم أتفاجأ برحيل سلوت عن ليفربول

أعرب ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول، عن حزنه لرحيل المدير الفني آرني سلوت، مؤكدًا في الوقت ذاته أن قرار الإقالة لم يكن مفاجئًا بالنسبة له.

وقال جيرارد خلال ظهوره في تغطية شبكة "TNT Sports" لنهائي دوري أبطال أوروبا، إن سلوت قدّم عملًا استثنائيًا في موسمه الأول، مشيرًا إلى صعوبة المهمة التي تولّاها عقب خلافة الألماني يورجن كلوب، مضيفًا أن المدرب الهولندي نجح في التعامل مع الضغوط بسلاسة لافتة، وحقق إنجازًا كبيرًا بالفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أمر وصفه بالصعب للغاية، مؤكدًا أن هذا النجاح لا يجب أن يُنسى وسيظل راسخًا في تاريخ النادي.

وفي المقابل، أشار جيرارد إلى تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن ليفربول لم يظهر بالشكل المعتاد في آخر عشر مباريات من الموسم الماضي ومعظم فترات الموسم الحالي، حيث بدا الأداء متفككًا ويفتقد للترابط، وهو ما جعل مشاهدة الفريق أمرًا صعبًا في بعض الأحيان.

وأضاف أن رد فعله الأول على خبر الإقالة كان مزيجًا من الدهشة والصدمة، لكنه أقرّ بعد تحليل الموقف أن التوقيت قد يكون مناسبًا لإحداث التغيير.

وتطرق جيرارد إلى طريقة إدارة ليفربول، مؤكدًا أن النادي يعمل وفق منظومة منظمة للغاية، ومن غير المنطقي أن يتم اتخاذ قرار الإقالة دون وجود خطة واضحة للمدرب البديل، مشددًا على أن مثل هذه القرارات لا تُتخذ بشكل عشوائي داخل النادي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نهاية الموسم تمثل التوقيت المثالي لتعيين مدرب جديد، حيث يمنحه ذلك فرصة لخوض فترة إعداد كاملة واختيار العناصر التي تناسب رؤيته، إلى جانب إعادة ترتيب الفريق وقيادته نحو الاتجاه الصحيح، معربًا عن استغرابه الشديد إذا كان مسؤولو ليفربول قد بدأوا البحث عن خليفة سلوت قبل ساعات قليلة فقط من إعلان القرار.