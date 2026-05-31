محمود سعد: ماسبيرو قدم تاريخا من العلم والثقافة والمحبة

أعرب الإعلامي محمود سعد، عن سعادته بالمشاركة في احتفالية برنامج "التوك شو" الجديد "من ماسبيرو"، قائلا إن التلفزيون المصري منذ نشأته في ستينيات القرن الماضي قدّم إسهامات كبيرة في مختلف المجالات.

وأضاف "سعد" عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، أن التلفزيون المصري، منذ انطلاقه قدّم برامج متنوعة في شتى المجالات، وكانت بمثابة مصدر تعلّم وتثقيف للأجيال، مضيفًا: “تعلمنا منه كل شيء، وكان البوصلة التي توجهنا ونحن صغار، سواء في الدراما أو البرامج الثقافية أو التعليمية أو الفنية”.

وتابع أن "ماسبيرو" كان يقدم محتوى شاملًا أثر في وعي الجمهور، وأن التلفزيون المصري قدم تاريخًا من العلم والثقافة والمحبة.

وأردف أن شعار البرنامج الجديد “من الناس إلى كل الناس”، أجمل شعار للتلفزيون، مشيرًا إلى أن المذيعين في التلفزيون المصري قدموا خلال السنوات الماضية أفكارًا وبرامج جديدة بقدر كبير من الثقة والأريحية والحب للجمهور، ونجحوا في تطوير المحتوى وتقديمه بشكل بسيط وقريب من الناس.

وانطلقت أولى حلقات برنامج التوك شو الجديد “من ماسبيرو”، احتفالًا بعيد الإعلاميين الموافق 31 مايو، فيما أوضح محمود التميمي، المشرف على البرنامج، أن اختيار هذا التوقيت لإطلاقه يحمل دلالة رمزية كبيرة لارتباطه بعيد الإعلاميين وبداية الإذاعة المصرية عام 1934، مؤكدًا أن ماسبيرو يمثل الأصل الحقيقي للإعلام المصري ومنصة أساسية لتشكيل الوعي العام عبر عقود طويلة.