إندونيسيا تعلن حوافز ضريبية تصل إلى إعفاء بنسبة 100% للمصدرين الملتزمين

أعلن وزير المالية الإندونيسي، بوربايا يودي سادوا، أن الحكومة ستمنح حوافز ضريبية تصل إلى إعفاء بنسبة 100% للشركات التي تلتزم باللوائح الحكومية الخاصة بإدارة عائدات النقد الأجنبي من صادرات الموارد الطبيعية داخل النظام المالي المحلي.

وقال بوربايا يودي سادوا، إنه بموجب هذه اللوائح، تشترط الحكومة على المصدرين في قطاع الموارد الطبيعية بإيداع نسبة 100% من عائدات النقد الأجنبي في النظام المالي الإندونيسي، أو إعادة تحويلها إلى البلاد مع الالتزام الكامل بنسبة 100%، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وأوضح أن "الحكومة ستوفر حوافز ضريبية للمصدرين الذين يلتزمون بإيداع عائداتهم من النقد الأجنبي من صادرات الموارد الطبيعية داخل البلاد".

وأضاف بوربايا في جاكرتا، اليوم الأحد بأن "ذلك يشمل معدلات ضريبة أقل على الدخل مقارنة بالأدوات (الاستثمارية) العادية".

ولفت إلى أن معدلات الضرائب والحوافز المقدمة لكل شركة ستعدل بحسب مدة إيداع الأموال.

ووفقا لبوربايا، فإن الحافز المتمثل في الإعفاء من ضريبة الدخل بنسبة 100% على إيداع عائدات الصادرات من الموارد الطبيعية يُعد أكثر فائدة للمصدرين مقارنة باستثمار هذه الأموال في أدوات استثمارية عادية أخرى، والتي قد تخضع لضريبة تصل إلى 20%.