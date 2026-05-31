الأحد 31 مايو 2026 11:37 م القاهرة
الهند: عاصفة ترابية تجتاح أجزاء من مدينة جيسلمير بولاية راجستان لليوم الثاني

جايبور (الهند) (د ب أ)
نشر في: الأحد 31 مايو 2026 - 11:27 م | آخر تحديث: الأحد 31 مايو 2026 - 11:27 م

أفاد مسئولون هنود بأن عاصفة ترابية اجتاحت أجزاء من منطقة جيسلمير بولاية راجستان الهندية لليوم الثاني على التوالي، مساء اليوم الأحد، ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة وتخفيف حدة موجة الحر الشديدة.

وشوهدت سحابة ترابية كثيفة وهي ترتفع في الأفق قبل أن تتجه نحو المناطق المأهولة، ما أدى إلى تراجع مدى الرؤية واشتداد سرعة الرياح، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية (برس تراست أوف إنديا).

وشهدت مناطق من بينها سلطانة وموهانجار رياحا قوية وهبات عاصفة، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتخفيف آثار موجة الحر.

