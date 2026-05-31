أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تنفيذ خطط التطوير والتحديث الشامل لمحطاتها على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجية تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب والارتقاء بمستوى البنية التحتية لمرفق السكك الحديدية.

وقالت الهيئة، عبر فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم، إن شبكة السكك الحديدية المصرية تضم 709 محطات متنوعة، تشمل 30 محطة رئيسية، أهمها محطة مصر برمسيس، الإسكندرية، ومحطة صعيد مصر بمنطقة بشتيل ذات تصميم مستوحى من الحضارة الفرعونية التي تقدم خدمات ذكية على غرار المحطات العالمية.

وأبرزت الوزارة محطة عدلي منصور كنموذج للمحطات الذكية الحديثة، والتي حازت على جائزة فضل محطة عالميا في عام 2022، لافتة إلى ربطها بوسائل النقل المتعددة، لتشكل المحطتين أيقونتين حضاريتين تعكسان حجم التطور الذي يشهده قطاع السكك الحديدية في مصر.

وقالت هيئة السكك الحديدية إنها تضم 65 محطة مركزية، و73 محطة متوسطة، بالإضافة إلى 541 محطة صغيرة موزعة على مختلف خطوط الشبكة، مضيفة أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ أعمال تطوير واسعة النطاق، حيث تم الانتهاء من تطوير 364 محطة حتى الآن، من بينها 114 محطة جرى تطويرها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى جانب محطات الخطوط الجديدة (الفردان - السادات)، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، خاصة بالمناطق الريفية.

ونوهت الهيئة إلى أن المحطات تستقبل قرابة المليون و200 ألف راكب يوميا، مؤكدة أن أعمال التطوير مستمرة في مختلف المحطات والمنشآت التابعة لها، ضمن خطة شاملة تستهدف تحديث المرفق ورفع كفاءته التشغيلية وتحسين تجربة السفر للملايين من مستخدمي السكك الحديدية يوميا.