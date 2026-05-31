إصابة 6 فلسطينيين بينهم طفل إثر قصف إسرائيلي بقطاع غزة

أصيب 6 فلسطينيين بينهم طفل وسيدة، الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق بقطاع غزة، ضمن خروقات تل أبيب المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

وذكر مصدر طبي للأناضول، أن فلسطينيين أصيبا إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وقبل ذلك، استهدفت مسيّرة إسرائيلية منزلا في مخيم البريج وسط القطاع، وفقا لشهود عيان للأناضول.

وقالت مصادر طبية في "مستشفى العودة" للأناضول، إن قصف المنزل أسفر عن إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفل وسيدة.

وفي مخيم جباليا شمالي القطاع، ألقت مسيّرة إسرائيلية من طراز "كواد كابتر" قنبلة على خيمة تؤوي نازحين، دون تسجيل إصابات.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 930 فلسطينيا وأصاب 2819 آخرين ضمن خروقاته للاتفاق، وفق وزارة الصحة في غزة.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت نحو 73 ألف شهيد وحوالي 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90% من البنى التحتية.