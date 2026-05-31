الرئيس الإيراني: يجب مصارحة الشعب بالظروف الصعبة لطهران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن الظروف التي تواجهها بلاده غير عادية ولا سهلة، وإدارتها تتطلب الحوار واتخاذ قرارات دقيقة ومسئولة.

وأضاف أن استمرار قيود وضغوط خارجية في مجال الوصول إلى الموارد الاقتصادية أوجد تعقيدات في إدارة البلاد، متابعا: "بعض مشاكلنا الاقتصادية ناتج عن قيود خارجية وبعضها بسبب الضغوط الناجمة عن الظروف الحالية".

وذكر أنه من الضروري مصارحة الشعب بالحقائق القائمة كي يتمكن من أداء دوره في مواجهة التحديات.

وواصل: "لا يمكن لأي مجتمع في ظروف مواجهة تحديات كبرى أن يتوقع مواصلة مساره دون تحمل الصعوبات"، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وأضاف: "إذا كان من المقرر أن تواصل البلاد مسارها باقتدار فيجب توضيح الحقائق القائمة للشعب".