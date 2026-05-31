وكالة الطاقة الذرية: مؤشرات على تعرض محطة زابوريجيا النووية لاصطدام بطائرة مسيرة

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في منشور على تطبيق "إكس"، بأن ملاحظات فريقها في محطة زابوريجيا للطاقة النووية "تتسق مع آثار اصطدام بطائرة مسيرة".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن فريقها رصد أضرارا في الجزء الخارجي من مبنى التوربينات، الذي أفادت إدارة المحطة بأنه تعرض لضربة بطائرة مسيرة أمس السبت.

وأضافت أن الفريق لاحظ أيضا أضرارا في فتحة دخول معدنية تقع في مستويات أعلى في المبنى، إلى جانب وجود قطع قليلة من الحطام وبقايا ألياف بصرية محترقة على الأرض، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أنها طلبت السماح لها بالدخول إلى داخل المبنى.

وأضافت الوكالة، أن مستويات الإشعاع في الموقع لا تزال طبيعية.