43 وفاة و263 إصابة مؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا

أعلن جان كاسيا، المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، أنه تم الإبلاغ عن 43 حالة وفاة و263 حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وأضاف "كاسيا" أن تحقيقًا جاريا بشأن أكثر من 1100 حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس، في إطار متابعة تطورات الوضع الوبائي في البلدين.

وكان وزير الإعلام والاتصال بجمهورية الكونغو الديمقراطية باتريك مويايا، أكد أنه لا داعي للذعر جراء تفشي فيروس "إيبولا" الحالي في البلاد، مشددًا على أن الدولة تمتلك خبرة واسعة في التعامل مع موجات التفشي السابقة، ومجهزة تمامًا للسيطرة على الوضع الراهن.

وبحسب موقع منظمة الصحة العالمية فإن "الإيبولا" المعروف سابقا باسم "حمى إيبولا النزفية" يصيب الإنسان، وينتقل الفيروس إلى الإنسان من الحيوانات البرية ثم ينتقل بالعدوى من المصابين إلى الأصحاء، ويبلغ معدل الوفاة بين المصابين 50% تقريبا في المتوسط، وتراوح المعدل خلال موجات التفشي السابقة بين 25% و90%.

ويتسبب "إيبولا" بحمى شديدة وفي أسوأ الحالات بنزف لا يمكن وقفه، وينتقل الفيروس عبر سوائل الجسم ويكون الأشخاص الذين يعيشون مع المصابين أو يتولون رعايتهم الأكثر عرضة للإصابة به، وهناك 3 أنماط مختلفة من فيروس "إيبولا" هي: “فيروس الإيبولا وفيروس السودان وفيروس بونديبوغيو”.