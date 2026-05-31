نشرت وزارة الأوقاف منشورًا جديدًا عبر منصتها الرقمية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تناولت فيه جانبًا تاريخيًا وروحيًا من رحلة الحجاج بعد أداء المناسك، موضحة كيف كان الحجاج يتجهون إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف وقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما ارتبط بذلك من مشاعر إيمانية عظيمة ومظاهر محبة واشتياق.

وصول الحجاج إلى المدينة المنورة

وقالت الوزارة إن لحظة وصول الحجاج إلى المدينة المنورة كانت من أعظم اللحظات التي تظل عالقة في وجدانهم، حيث كانوا بعد عناء الطريق الطويل والمشقة الشديدة يلمحون من بعيد قبة المسجد النبوي الشريف، فتفيض مشاعرهم بالبكاء والفرح والابتهال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيمًا لمكانته واشتياقًا لزيارته.

الطريق بين مكة والمدينة

وأوضحت أن الطريق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة كان في الماضي طريقًا طويلًا وشاقًا يمتد لمئات الكيلومترات، تسلكه القوافل في عدة أيام، وسط محطات للاستراحة والتزود بالماء والطعام، وكانت الرحلة محفوفة بالمشقة ومخاطر الصحراء، ما جعل الوصول إلى المدينة حدثًا إيمانيًا بالغ التأثير في نفوس الحجاج.

تقليد زيارة المدينة بعد الحج

وأضافت أن زيارة المدينة المنورة بعد أداء الحج أصبحت تقليدًا متوارثًا منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم، حيث كان المسلمون يتوجهون بعد الفراغ من المناسك إلى المسجد النبوي للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، ثم استمر هذا التقليد عبر العصور الإسلامية المختلفة حتى أصبح جزءًا أصيلًا من رحلة الحج لدى كثير من المسلمين.

مشاعر الحجاج عند زيارة المسجد النبوي

وأشارت إلى أن الحجاج كانوا يقفون أمام المسجد النبوي الشريف وقبر النبي صلى الله عليه وسلم في حالة من الخشوع والبكاء، تعبيرًا عن الحب والوفاء والارتباط الروحي، وكانوا يكثرون من الصلاة والسلام والدعاء، في مشهد إيماني مؤثر يعكس عمق مكانة المدينة في قلوب المسلمين.

محطات طريق مكة – المدينة

وبيّنت الوزارة أن طريق الحجاج بين مكة والمدينة كان يمر بعدد من المحطات المعروفة التي كانت تتوقف عندها القوافل للاستراحة، مثل سرف والرويثة والسقيا والعرج والأبواء، وهي محطات ارتبطت تاريخيًا برحلات الحجيج وكانت تمثل نقاط عبور مهمة في طريق السفر الطويل.

القوافل وتنظيم الرحلة

وأضافت أن قوافل الحجاج كانت تسير في مواكب منظمة يشرف عليها أمراء الحج، وتحمل معها المؤن والمياه، وتلتقي فيها قوافل من مختلف الأمصار، وسط أجواء إيمانية عامرة بالتكبير والتهليل وذكر الله، مما جعل الرحلة تجربة جماعية وروحية فريدة.

زيارة المدينة في التاريخ الإسلامي

وأكدت أن الحجاج كانوا يقيمون في المدينة المنورة عدة أيام، يزورون خلالها المسجد النبوي والبقيع وأُحد، ويؤدون الصلوات، ويتبادلون الزيارات مع أهل المدينة، في أجواء روحانية وإنسانية مميزة، تعكس مكانة المدينة في نفوس المسلمين عبر التاريخ.

ختام المشهد التاريخي

وأكدت أن زيارة المدينة المنورة بعد الحج كانت وما زالت تمثل محطة إيمانية عظيمة في قلوب المسلمين، تعبر عن حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وارتباطهم الروحي بمدينته، داعية إلى استحضار هذه المعاني الإيمانية العميقة في كل زمان ومكان، وترسيخ قيم المحبة والاتباع والاقتداء بسيرته العطرة.