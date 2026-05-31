مصدر بالمنتخب يكشف لـ «الشروق» حقيقة سفر صاحب مطعم شهير مع البعثة الرسمية

نفى مصدر داخل منتخب مصر، لجريدة "الشروق"، صحة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن انضمام صاحب مطعم شهير إلى بعثة الفراعنة المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتولي مسؤولية إعداد الوجبات الغذائية خلال منافسات كأس العالم 2026.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن صاحب المطعم الشهير ليس ضمن أفراد البعثة الرسمية للمنتخب، ولم يتم تكليفه بأي دور داخل المعسكر أو خلال البطولة.

وأوضح المصدر أن ظهوره بالقرب من بعثة المنتخب جاء بالصدفة داخل مطار القاهرة، حيث التقى عددًا من اللاعبين والتقط معهم بعض الصور التذكارية قبل سفر البعثة، وهو ما تسبب في انتشار تكهنات غير دقيقة حول مرافقته للمنتخب خلال رحلته إلى الولايات المتحدة.

وكانت بعثة منتخب مصر قد غادرت القاهرة متوجهة إلى ولاية أوهايو الأمريكية، استعدادًا لخوض مباراة ودية أمام منتخب البرازيل يوم 7يونيو المقبل، ضمن البرنامج التحضيري الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة حسام حسن قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض منافسات المونديال ضمن المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.