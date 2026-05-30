رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة: موسم المانجو قد يتأخر أسبوعين

أكد الدكتور محمد علي، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن مصر لا تواجه أي خطر يتعلق باختفاء محاصيل المانجو أو غيرها من المحاصيل الزراعية بسبب التغيرات المناخية، لافتا إلى أن تأثيرات التغير المناخي في البلاد ما زالت داخل نطاقات محدودة لا تؤدي إلى تحول المناخ إلى حار أو بارد بشكل حاد.

وأوضح "علي" عبر لقاء على قناة إكسترا نيوز، اليوم السبت، أن مصر ضمن المنطقة الجافة في شمال إفريقيا، وهو ما يجعل اختفاء المحاصيل أمرًا مستبعدًا، رغم احتمالية تأثر الإنتاجية.

ولفت إلى أن محصول المانجو هذا العام قد يشهد تراجعًا طفيفًا في الإنتاجية، لكنه لن يكون كبيرًا، موضحًا أن أهم فترة لتكوين الثمار في أي فاكهة هي شهور الربيع: "مارس وأبريل وبداية مايو"، والتي شهدت هذا العام بعض التقلبات الجوية.

وأضاف أن هذه التقلبات قد تؤدي إلى انخفاض محدود في المعروض من المانجو، وهو أمر يتكرر في بعض السنوات، لكنه غالبًا ما يبقى في نطاق لا يؤثر بشكل كبير على السوق، خاصة أن المانجو من المحاصيل غير الأساسية التي يتم استهلاكها يوميًا بكثافة.

وتوقع تأخر موسم حصاد المانجو هذا العام لمدة قد تصل إلى نحو أسبوعين فقط، نتيجة تأخر فصل الشتاء واضطراب الربيع، مؤكدًا أن هذا التأخير بسيط ومحدود.

وشدد على أنهم يتابعون الحالة المناخية بشكل يومي ويصدرون توصيات مستمرة للمزارعين للحد من أي آثار سلبية، لافتًا إلى أن هناك استجابة كبيرة من المزارعين لهذه الإرشادات، ما ساهم في تقليل الخسائر.