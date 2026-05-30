الأوقاف: صرف نحو 14 مليون جنيه إعانات وقروض حسنة قبل عيد الأضحى

واصلت وزارة الأوقاف جهودها في مجال الرعاية الاجتماعية للعاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، حيث جرى من خلال الإدارة العامة للبر تقديم إعانات مادية وقروض حسنة دون أي مصروفات إدارية أو أعباء مالية على المستفيدين، بقيمة تقارب ١٤ مليون جنيه، استفاد منها ١٥٤٣ من العاملين، وذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وفي خطوة غير مسبوقة، جرى صرف القروض الحسنة والإعانات المالية للمستحقين قبل عيد الأضحى المبارك، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين وأسرهم قبل هذه المناسبة المباركة.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بدعم الفئات الأولى بالرعاية من أبناء الوزارة، ومنهم المرأة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية، وذوو الهمم، وحالات الزواج الحديثة، والعاملون بالمحافظات الحدودية، ومن تبقى لهم عام واحد قبل بلوغ سن المعاش، إلى جانب دعم منتسبي نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، وتوفير الدعم المادي للأئمة خلال فترات التدريب.

وفي مجال القرض الحسن، بلغ عدد المستفيدين ٥١٨ مستفيدًا بقيمة ١٠ ملايين جنيه، من بينهم ٦٥ سيدة بقيمة ١ مليون و١٦٠ ألف جنيه، و٤٤ من أصحاب الأمراض المزمنة بقيمة ٨٨٠ ألف جنيه، و١٠٤ من ذوي الهمم بقيمة ٢ مليون و٨٠ ألف جنيه، و٣٧ حالة زواج حديثة بقيمة ٧٤٠ ألف جنيه.

كما استفاد ٦٥ من أبناء مديريات الأوقاف بالمحافظات الحدودية من قروض حسنة بقيمة ١ مليون و٢٥٠ ألف جنيه، إضافة إلى ١١٣ من العاملين الذين تبقى لهم عام واحد قبل بلوغ سن المعاش بقيمة ١ مليون و١٣٠ ألف جنيه، وفاءً لعطائهم وتقديرًا لجهودهم.

وفي مجال الإعانات والدعم المادي، جرى سداد مديونيات وأقساط متبقية على ١٥ من الحاصلين على القرض الحسن الذين توفاهم الله، بقيمة ٥٣ ألفًا و٧٦٩ جنيهًا، بما يخفف الأعباء عن ورثتهم الشرعيين.

كما استفاد ٧٥٠ من منتسبي نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم من دعم مالي بقيمة ٧٥٠ ألف جنيه، وذلك في إطار الدعم السنوي الذي تقدمه الوزارة للنقابة والبالغ ٣ ملايين جنيه.

وشملت أوجه الدعم تقديم مساعدة مالية بقيمة ٢٥ ألف جنيه لأحد أبناء الوزارة لمواجهة ظروف مرضية لأحد أفراد أسرته، ومساعدة مالية بقيمة ٥ آلاف جنيه لأحد المواطنين للمساهمة في تخفيف أعباء المعيشة.

وفي إطار رعاية الأئمة المتدربين، استفاد ٢٥٩ من أئمة دفعة الإمام حسن العطار من الدعم المادي المخصص لهم خلال فترة التدريب لمدة ستة أشهر، بقيمة ٣ ملايين و١٠٨ آلاف جنيه، بواقع ٥١٨ ألف جنيه شهريًا.

ويُنفذ هذا البرنامج الاجتماعي من خلال الإدارة العامة للبر وفق الضوابط المنظمة وآليات الاستحقاق المعتمدة، وتحت الإشراف والتنفيذ المباشر للإدارة العامة للبر، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أهدافه الاجتماعية.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الأوقاف على توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية للعاملين بها والجهات التابعة لها، بما يسهم في دعمهم ومساندتهم وتخفيف الأعباء عنهم وعن أسرهم، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بالاهتمام بأبناء الوزارة ورعاية الفئات الأولى بالدعم والرعاية.