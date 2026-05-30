زيلينسكي: تحذيرات الاستخبارات من ضربة روسية مكثفة محتملة لا تزال قائمة

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن تقارير الأجهزة الاستخباراتية التي تحذر من هجوم روسي واسع النطاق محتمل لا تزال قائمة ونافذة المفعول.

ودعا زيلينسكي، في خطابه الموجه للشعب الأوكراني، المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والاستجابة الفورية لصافرات الإنذار.

وأضاف زيلينسكي: "من الأهمية أن نظل يقظين لأي تهديد ولتحذيرات الغارات الجوية على مدار اليوم.. المعلومات الواردة من أجهزتنا الاستخباراتية بشأن احتمال توجيه ضربة مكثفة لا تزال قائمة.. نعلم أن شركاءنا ناقشوا هذه المسألة مع الروس، وليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأن أحداً في موسكو سيعود إلى رشده؛ لذا يرجى حماية أرواحكم والاستجابة للمخاطر".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن منظومات الدفاع الجوي ومجموعات الإسناد الناري المتنقلة، والطيران القتالي في البلاد، في حالة تأهب قصوى وبأقصى طاقة ممكنة وفقا للإمدادات المتاحة حاليا.

وتابع الرئيس الأوكراني: "إن معدل إسقاط جنودنا لطائرات شاهد المُسيرة لا يزال مستقرا فوق مستوى 90%، ويتراوح تحديداً بين 90% و93%".