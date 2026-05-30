باريس سان جيرمان يحسم لقب دوري أبطال أوروبا بفوز مثير على أرسنال

توج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، بعد فوزه المثير على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست.

وافتتح أرسنال التسجيل مبكرًا عن طريق الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة السادسة، بعدما استغل تمريرة متقنة من لياندرو تروسارد، ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس الباريسي. وجاء الهدف بعد مرور ست دقائق فقط من صافرة البداية، ليُصنف ضمن أسرع الأهداف في تاريخ نهائيات البطولة، منذ هدف محمد صلاح مع ليفربول في نهائي 2019.

وحاول باريس سان جيرمان العودة في النتيجة خلال الشوط الأول عبر عدة محاولات هجومية، إلا أن دفاع أرسنال وحارس مرماه نجحا في الحفاظ على التقدم، لينتهي الشوط الأول بتفوق "الجانرز" بهدف دون رد.

ومع انطلاق الشوط الثاني، كثف الفريق الباريسي ضغطه بحثًا عن التعادل، وهو ما تحقق في الدقيقة 65 عن طريق عثمان ديمبلي من ركلة جزاء، احتُسبت بعد عرقلة خفيتشا كفاراتسخيليا، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وكاد أرسنال أن يستعيد تقدمه في الدقيقة 75، لكن هافيرتز أهدر فرصة محققة بعد انفراد تام، إثر تألق لافت من حارس باريس سان جيرمان. ورد الفريق الفرنسي سريعًا في الدقيقة 77، عندما اصطدمت تسديدة كفاراتسخيليا بالقائم الأيمن، في واحدة من أخطر فرص اللقاء.

وفي الدقيقة 90، أطلق فيتينيا تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، وتُمدد المباراة إلى شوطين إضافيين.

وخلال الوقت الإضافي، تبادل الفريقان المحاولات دون ترجمة حقيقية للأهداف، حيث سدد أشرف حكيمي كرة قوية في الدقيقة 100 علت مرمى أرسنال، فيما طالب لاعبو "الجانرز" بركلة جزاء في الدقيقة 101 بعد سقوط نوني مادويكي داخل المنطقة، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب.

وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، أهدر أرسنال فرصة خطيرة عن طريق جيوكيريس، قبل أن ينتهي اللقاء بالتعادل، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الحسم، ابتسمت الكفة لصالح باريس سان جيرمان الذي تفوق بنتيجة 4-3، ليحصد اللقب الأوروبي للموسم الثاني على التوالي، وسط احتفالات كبيرة من لاعبيه وجماهيره.