أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، السبت، ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، معتبرا أن ما يجري "لا يقتصر على توسيع العمليات أو عبور إسرائيلي، بل يعكس سياسة تدمير ممنهجة".

وشدد على أن إسرائيل "لا تستهدف مواقع محددة فقط، وإنما تنفذ عملية محو للتاريخ وانتهاكاً لسيادة لبنان".

وأضاف سلام، في كلمة داخل السرايا الحكومية، أن الحكومة ماضية في العمل على وقف الحرب، قائلا: "مصممون على وقف الحرب وتحصين بلدنا وعدم تحويله إلى صندوق بريد وساحة مفتوحة لصراعات الآخرين"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وفي ما يتعلق بالمفاوضات، أوضح أنها "ليست مضمونة النتائج، لكنها الخيار الأقل كلفة على لبنان"، نافيا أن تكون "استسلاما"، مؤكدا أن الدولة اللبنانية تتولى التفاوض باسم جميع اللبنانيين، فيما يبقى قرار الحرب والسلم "قراراً وطنياً".

ووجه سلام، رسالة إلى سكان الجنوب، قائلا إن "وجعكم هو وجع كل لبنان"، مؤكداً أن الدولة "لن تدخر جهداً لتثبيت وقف إطلاق النار، وتأمين عودة الأسرى، ودفع مسار إعادة الإعمار".

- سياسة "الأرض المحروقة"

وأوضح سلام، أن إسرائيل لم تعد تقتصر في عملياتها على استهداف مواقع محددة، بل باتت تعتمد سياسة تدمير واسعة تطال المدن والبلدات ومقومات الحياة فيها، إلى جانب التهجير الجماعي للمدنيين.

واعتبر أن هذه الممارسات ترقى إلى "العقاب الجماعي" المدان بموجب القوانين والأعراف الدولية

وأضاف سلام، أن إسرائيل لن تنجح في تحقيق الأمن أو الاستقرار من خلال سياسة "الأرض المحروقة" وتجريف القرى والبلدات، بل إن هذه السياسات ستؤدي إلى تعميق الفجوة مع اللبنانيين وترك جروح عميقة في الذاكرة الجماعية.

وقال: "البيوت تُسوّى بالأرض، والأحياء تُمحى، والمدارس والمستشفيات ومرافق الإنتاج تُقصف، ودور العبادة تُدنّس، وحتى المدافن لم تسلم من آلة التدمير".

وأشار إلى أن "الاستهداف طال أيضاً المعالم الأثرية والتراثية التي تختزن ذاكرة لبنان وهويته الحضارية، وبعضها مُدرج ضمن قائمة التراث العالمي للإنسانية".

وأكد أن "ما تقوم به إسرائيل لا يشكل فقط انتهاكا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، بل محاولة لاقتلاع ذاكرة المكان ومحو تاريخ الناس".

- وحدة لبنان

وشدد سلام، على أن المرحلة الحالية تتطلب التراجع عن سياسة التفرد والتخلي عن المكابرة، مؤكدا أن الدولة اللبنانية تدير المفاوضات باسم جميع اللبنانيين، وأن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى قراراً وطنياً جامعاً تحت سقف الدولة، لا بيد أي طرف منفرد أو خارج الحدود.

وأكد سلام، أن لبنان يمر بواحدة من أصعب المراحل في تاريخه الحديث، معربا عن ثقته بقدرة اللبنانيين على تجاوزها من خلال الالتفاف حول الدولة الواحدة والقرار الواحد والجيش الواحد.