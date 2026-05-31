استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان

شن الطيران الحربي التابع للاحتلال الإسرائيلي، غارات جديدة على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين بجروح.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم السبت، أن غارة بطائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة جبشيت، ما أدى إلى استشهاد شخص، فيما استهدف قصف آخر بلدة اللوبية في قضاء صيدا، وأسفر عن استشهاد شخص آخر وإصابة آخر بجروح.

وأضافت أن مسيّرة إسرائيلية شنت غارة على بلدة أنصار، ما أدى إلى استشهاد مسعف وإصابة 4 أشخاص آخرين.

وارتفعت حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان إلى 3 آلاف و371 شهيدا و10 آلاف و129 مصابًا وفق آخر إحصائية رسمية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على مناطق في جنوب لبنان رغم سريان اتفاق الهدنة الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل الماضي، وجرى تمديده للمرة الثانية في 15 مايو الجاري لمدة 45 يومًا، وسط تحذيرات أممية ودولية من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة.