وزير الأوقاف يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج: يعكس عناية فائقة بضيوف الرحمن

هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وشعبًا؛ بمناسبة النجاح الباهر الذي تحقق في تنظيم موسم الحج لهذا العام، وما شهده من جهود متميزة وخدمات متكاملة قُدمت لضيوف الرحمن من أجل أداء المناسك في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة.

وأشاد الوزير بما تبذله المملكة، عامًا بعد عام، من جهود عظيمة ومخلصة في خدمة الحرمين الشريفين وعمّارهما، ورعاية الحجاج، وتسخير جميع الإمكانات البشرية والتنظيمية والتقنية؛ بما يعكس عناية فائقة بضيوف الرحمن وحرصًا على راحتهم وسلامتهم.

ودعا الوزير أن يحفظ مصرَ والمملكة، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والقائمين على رعاية الحجاج خير الجزاء على ما يبذلون في خدمة عمّار الحرمين الشريفين، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، ويردهم إلى أوطانهم سالمين.