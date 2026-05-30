قال الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، إن اتفاق وقف الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على وشك الانتهاء، وقد يتم الإعلان عنه خلال أيام في صورة عناوين رئيسية وليست تفاصيل كاملة، موضحًا أنه سيكون اتفاقًا إطاريًا يمهد للتفاوض خلال ٦٠ يومًا على الملفات الشائكة، خاصة البرنامج النووي الإيراني، وإدارة مضيق هرمز.

وأضاف مسلم خلال لقاء على قناة «الغد» مع الإعلامي سامى كليب : «القضيتان اللتان تشغلان الولايات المتحدة الأمريكية وتحظى بأولوية هما البرنامج النووي ومضيق هرمز»، مشيرًا إلى تصريحات وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي التي تحدث فيها عن ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وعدم تضييق الملاحة على العابرين في الممر المائي الاستراتيجي، وواشنطن أكدت على الموقف العماني بشأن هذا الملف، موضحًا أن الحرب الأمريكية الإيرانية شهدت كل السيناريوهات المتوقعة، بما فيها اغتيال المرشد الإيراني.

وتابع: «المشكلة في هذه الحرب هي الإرادة الإسرائيلية، وضغط نتنياهو على ترامب، إضافة أيضًا لدخول الأذرع الإيرانية في المنطقة على خط الحرب، لكن أعتقد أن الأمور ستتجه نحو التهدئة»، لافتًا أن إيران لعبت دور تخريبي خلال الأعوام الماضية تحت مزاعم القضية الفلسطينية، ولكنها في حقيقة الأمر أثرت بالسلب عليها، وفي المقابل اتجهت الولايات المتحدة لتغيير سياستها في المنطقة وتشغيل آلة الحرب، خاصة بعدما حدث في فنزويلا، قائلًا: "بدأ ترامب يتعامل مع الأمور وكأنه يلعب بلاي ستيشن".

وأوضح مسلم أن جميع استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة الأمريكية ليست في صالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يراه المواطن الأمريكي أنه زج به في الحرب وتسبب في التأثير سلبًا على الاقتصاد الأمريكي، على النقيض من نتنياهو الذي يستغل هذه الحرب بشكل كبير للغاية سواء من توسعات في سوريا أو لبنان بل ويعلن ثقته في الفوز بالانتخابات المقبلة داخل إسرائيل.

وأشار مسلم إلى أن العلاقات الإيرانية العربية لن تعود إلى ما قبل هذه الحرب، بسبب استهداف إيران للدول الخليجية، حيث تركت هذه الاعتداءات جرحًا شعبيًا لدي الشعوب الخليجية، والعرب بشكل عام، والدول العربية ستكون في موقف المراقب لإيران خلال مرحلة بعد الحرب، مؤكدًا أنه كان من الأولى أن تطالب الدول العربية بتعويضات جراء الخسائر الناتجة عن الهجمات الإيرانية، وليس إيران.

وتوقع مسلم أن يتوحش الاحتلال الإسرائيلي في مرحلة ما بعد الحرب، خاصة أن تل أبيب لم تلتزم باتفاقية السلام في شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن ترامب يحاول إدخال دول عربية في اتفاقيات إبراهيمية لكن هناك مواقف من قبل هذه الدول مثل المملكة العربية السعودية التي اشترطت حل القضية الفلسطينية أولاً، مشيرا إلى أن على مستشاري ترامب التعامل مع الأمور بشكل أوضح وأكثر دقة يعتمد على استشراف المستقبل.

وحول الموقف المصري، شدد مسلم على أن الموقف الرسمي والشعبي متضامنًا مع دول الخليج، وأن البرلمان المصري يدعم هذا الموقف الداعم لأمن دول الخليج والقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر لم تدخر جهدًا لدعم الأشقاء في الخليج، وكذلك في فلسطين.

واختتم مسلم حديثه قائلًا إنه «يجب أن تشكل جبهة عربية موحدة للتصدي للتوحش الإسرائيلي الذي يقوده بنيامين نتنياهو في منطقة الشرق الأوسط».