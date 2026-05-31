كوريا الجنوبية تعلن عن إجراء تمرين مشترك للإنقاذ مع اليابان

أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستجري أول تمرين مشترك للبحث والإنقاذ في البحر مع اليابان منذ تسع سنوات.

وأوضحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان بالبريد الإلكتروني أن التمرين المشترك سيُجرى في 7 يونيو جنوب شرق جزيرة جيجو، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وستشارك كوريا الجنوبية بسفينة برمائية، فيما ستنشُر اليابان مدمرة من طراز إيجيس، حسب الوزارة.

وأكدت الوزارة أن التمرين ذو طبيعة إنسانية.

وكان وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي ووزير الدفاع الكوري الجنوبي آن جيو-باك قد التقيا فى وقت سابق في منتدى دفاعي في سنغافورة.