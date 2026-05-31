رئيسة وزراء اليابان تدعو كيم جونج أون إلى قمة لحل قضية المواطنين المختطفين

دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال تجمع وطني أقيم في طوكيو اليوم السبت للمطالبة بالإفراج الفوري عن مواطنين يابانيين اختطفتهم كوريا الشمالية قبل عقود زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى عقد محادثات قمة معها .

وقالت في التجمع: "أرغب في اتخاذ خطوة شجاعة إلى الأمام مع السيد كيم من أجل مواطني البلدين وشباب المستقبل". وأضافت: "أنا مستعدة لإجراء محادثات واتخاذ إجراءات ملموسة لبناء علاقة مثمرة بين البلدين"، بحسب وكالة "جيجي برس" اليابانية .

وأكدت: "طالما أنا في منصبي كرئيسة للوزراء، فأنا عازمة على تحقيق انفراجة وحل قضية الاختطاف دون استبعاد أي خيارات". وتابعت: "آمل أن يعمل البلدان معا من أجل الازدهار والسلام والاستقرار الإقليمي".

وقالت أيضا: "أجرؤ على قول هذا لأنني أعتقد أن الشعب الكوري الشمالي يستمع إلى رسالتي".

وأضافت: "الحكومة اليابانية تعمل بتكاتف لتحقيق نتائج ملموسة دون إضاعة أي فرصة".