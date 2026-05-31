 السلطات الصحية البرازيلية تحقق في حالة اشتباه بالإصابة إيبولا - بوابة الشروق
الأحد 31 مايو 2026 12:14 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

السلطات الصحية البرازيلية تحقق في حالة اشتباه بالإصابة إيبولا

برازيليا - (د ب أ)
نشر في: السبت 30 مايو 2026 - 11:34 م | آخر تحديث: السبت 30 مايو 2026 - 11:34 م

تحقق السلطات البرازيلية في حالة يشتبه في إصابتها بفيروس إيبولا تتعلق برجل /37 عاما/ من الكونغو الديمقراطية سافر إلى أفريقيا مؤخرا، وفقا لما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت الإدارة الصحية لولاية ساو باولو في بيان اليوم السبت إن الرجل سافر إلى أفريقيا مؤخرا وظهرت عليه أعراض مثل الحمى في توافق مع تعريف الحالة المشتبه بإصابتها.

وظهر التفشي الحالي، الذي تسببه سلالة بونديبوجيو، للمرة الأولى في الكونغو وسرعان ما انتشر، مما دفع منظمة الصحة العالمية لإعلان حالة طوارئ صحية عامة دولية.

ولا يوجد حاليا أي لقاح أو علاج معتمد لسلالة "بونديبوجيو" من إيبولا المنتشرة حاليا في المنطقة .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك