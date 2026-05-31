السلطات الصحية البرازيلية تحقق في حالة اشتباه بالإصابة إيبولا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحقق السلطات البرازيلية في حالة يشتبه في إصابتها بفيروس إيبولا تتعلق برجل /37 عاما/ من الكونغو الديمقراطية سافر إلى أفريقيا مؤخرا، وفقا لما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت الإدارة الصحية لولاية ساو باولو في بيان اليوم السبت إن الرجل سافر إلى أفريقيا مؤخرا وظهرت عليه أعراض مثل الحمى في توافق مع تعريف الحالة المشتبه بإصابتها.

وظهر التفشي الحالي، الذي تسببه سلالة بونديبوجيو، للمرة الأولى في الكونغو وسرعان ما انتشر، مما دفع منظمة الصحة العالمية لإعلان حالة طوارئ صحية عامة دولية.

ولا يوجد حاليا أي لقاح أو علاج معتمد لسلالة "بونديبوجيو" من إيبولا المنتشرة حاليا في المنطقة .