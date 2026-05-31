تقارير: ريال مدريد قد يدرس بيع فالفيردي في هذه الحالة

كشفت تقارير صحفية أن إدارة ريال مدريد تتابع عن كثب العلاقة بين الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي والفرنسي أوريلين تشواميني، عقب المشادة التي وقعت بينهما مؤخرًا خلال إحدى الحصص التدريبية.

وبحسب ما أورده موقع "إل ناسيونال"، فإن النادي الملكي يقيّم الوضع الداخلي بين اللاعبين، وفي حال تعذر إصلاح العلاقة واعتُبر استمرار الثنائي معًا أمرًا غير ممكن، فقد يتم طرح فالفيردي في سوق الانتقالات الصيفية.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد قد يحدد قيمة اللاعب الأوروجوياني بنحو "120 مليون يورو"، في حال اتخاذ قرار ببيعه خلال الميركاتو المقبل.

ورغم ذلك، تبقى هذه المعلومات في إطار التقارير الصحفية غير المؤكدة رسميًا، خاصة أن فالفيردي يُعد أحد الركائز الأساسية في تشكيلة ريال مدريد خلال السنوات الأخيرة.