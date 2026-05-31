دعم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الملحن نادر نور، معلنًا رغبته في التعاون معه ومساندته، وذلك بعدما نشر نور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا عبّر فيه عن معاناته في البحث عن طريقة للعودة مجددًا إلى الوسط الفني.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": «أنت فنان كبير، وأنا حابب أشتغل معاك».



وكان نادر نور قد كتب عبر حسابه على "فيسبوك": «بعتذر لكل الناس اللي بتبعتلي كلمات أغاني، من فضلكم متبعتوش تاني.. معنديش مشاريع شغال عليها، ولا نجوم بتسمع مني أغاني، ولا عندي حاجة أقدر أساعدكم بيها؛ لأني ببساطة محتاج اللي يساعدني.

وللناس اللي بتتهمني بالكسل والتقصير، أنا فعلًا بعدت فترة لأسباب شخصية، وبحاول أرجع من 3 سنين ومش عارف».

وأضاف: «مسيبتش باب مخبطتش عليه.. فقدت التواصل مع الأغلبية العظمى داخل الوسط الغنائي، منهم نجوم اشتغلت ونجحت معاهم، ومنهم اللي بحاول أشتغل معاه للمرة الأولى، ومنهم اللي عشرة عمر ومشوارنا بدأناه مع بعض، وأحلام حلمناها ونجاحات حققناها سوا. واللي بيرد على التليفون مرة مبيردش تاني، وبقيت أحس بالرفض وعدم التقبل، وأنا مش متعود أزن على حد أو أطلب الحاجة أكتر من مرة بشكل يقلل مني ومن احترامي لنفسي بعد كل اللي قدمته، حتى لو كان قليلًا، فهو كبير من وجهة نظري».

وختم نور منشوره قائلًا: «أخيرًا، معنديش مشاكل مع حد، ولا بكتب الكلام ده لكسب تعاطف حد. كل الاحترام والتوفيق لزملائي، أنا مش زعلان من حد.. وآسف على الإطالة».

وشكر الفنان نادر نور المستشار تركي آل الشيخ على دعمه له، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وكتب: «كل الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمه للفن المصري والثقة الغالية.. ألف شكر».