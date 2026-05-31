ماليزيا تنضم إلى 16 دولة في إطلاق إطار عمل لأمن البنية التحتية تحت سطح البحر

أطلقت ماليزيا، إلى جانب سنغافورة و 15 دولة أخرى، اليوم السبت مبادئ استرشادية للتبادل الدفاعي للبنية التحتية تحت سطح البحر، وهو إطار عمل يرمي إلى تعزيز أمن البنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر، حسبما ذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز".

وتجمع المبادرة، التي تم إطلاقها على هامش حوار شانجريلا الـ 23، دولا تشترك في الاهتمام بحماية البنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر.

وقال ووزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين إن "الدليل" يوفر إطارا من المبادئ المشتركة تتيح فرصا لتعزيز التعاون بين الدول المشاركة في الجهود الرامية إلى حماية البنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر، التي أصبحت ذات أهمية متزايدة للاتصالات والتجارة والاستقرار العالمي.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الماليزية (برناما): "إن مشاركة ماليزيا تعكس التزام البلاد بمواصلة أداء دور بناء في تعزيز التعاون الدفاعي ومواجهة التحديات الأمنية التي تتجاوز الحدود الإقليمية والوطنية."

من جانبه، قال وزير الدفاع السنغافوري تشان تشون سينج إن قيعان المحيطات في العالم تضم اليوم بنية تحتية حيوية تحت الماء تربط شبكات الطاقة والاتصالات، مشيرا إلى أن أي تعطيل في جزء من هذه المنظومة قد يؤثر في الشبكة بأكملها.