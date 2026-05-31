البنتاغون: مباحثات مثمرة بين لبنان وإسرائيل ضمن المسار الأمني

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، السبت، إنها استضافت، الجمعة، مباحثات "مثمرة" بين وفدين عسكريين من لبنان وإسرائيل، وذلك ضمن المسار الأمني للمحادثات السياسية الجارية بين الطرفين.

وذكر البنتاغون، في بيان، أن وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسات إلبريدج كولبي، استضاف بمقر البنتاغون غرب العاصمة واشنطن، وفدين عسكريين من إسرائيل ولبنان "لإطلاق المسار الأمني ​​الداعم للمحادثات الجارية بين البلدين".

وأضاف أن الوفدين أجريا "مباحثات عسكرية مثمرة ركزت على بناء أطر عملية للأمن والاستقرار الإقليميين".

وأوضح البنتاغون، أن "نتائج هذه المباحثات، وما نتج عنها من تقدم ملموس، ستسهم بشكل مباشر في توجيه المسار السياسي الذي تقوده وزارة الخارجية (الأمريكية)، والمقرر استئنافه الأسبوع المقبل".

واعتبر المباحثات العسكرية بين البلدين "خطوات أساسية نحو تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب للسلام الدائم في الشرق الأوسط".

وشدد البنتاغون، على دعمه لـ"سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وخلوه من أي فاعلين مسلحين غير حكوميين".

وعبر عن تطلع الولايات المتحدة إلى استئناف مباحثات المسار الأمني "​​قريبا".

في المقابل، نقلت القناة "i24NEWS" العبرية، مساء السبت، عن مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل المحادثات الأمنية، أنه لم يتم إحراز "أي تقدم في تلك المباحثات التي عقدت في البنتاغون".

وأوضح المصدر، الذي لم تسمه القناة، أنه "يبدو أن اللبنانيين لا يدركون الواقع، فهم ليسوا في وضع يسمح لهم بتحسين أوضاعهم على حسابنا"، على حد تعبيره.

وأوضح أن اللبنانيين يطالبون بانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، "ونحن نُصر على عدم وجود انسحاب من الأراضي المحتلة في جنوب لبنان".

والجمعة، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم، قولهم إن بيروت "طالبت خلال مباحثات عقدت بين ممثلين عسكريين من الجانبين برعاية أمريكية بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، إلا أن إسرائيل أبلغت الوسطاء بأنها لن تنسحب ما دام هناك تهديد في المنطقة".

وأضافت الهيئة الرسمية أن المباحثات تناولت إمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار يشمل معالجة ملف سلاح "حزب الله".

وجاءت المباحثات الأمنية قبل جولة مفاوضات جديدة بين بيروت وتل أبيب مقررة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وسبق أن عقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي 3 جولات مباحثات بالعاصمة الأمريكية في 14 و23 أبريل الماضي، والأخيرة يومي 14 و15 مايو الجاري، في إطار مسار تفاوضي ترعاه واشنطن.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بينها قناتا "الجديد" و"إم تي في"، بأن سفارة بيروت في واشنطن ستعقد في وقت لاحق السبت، جلسة تقييم ومراجعة لما جرى في المفاوضات الأمنية.

يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان ضمن خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو المقبل.

وتتسبب هذه الخروقات في مقتل وإصابة مدنيين لبنانيين بينهم أطفال ونساء ومسنون، فضلا عن تدمير منشآت ومبان مدنية منها مدارس ومراكز صحية ودور عبادة من مساجد وكنائس.

ومنذ 2 مارس الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف 3 آلاف و355 قتيلا و10 آلاف و95 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.