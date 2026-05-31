وزيرة بريطانية: 9 من كل 10 آباء يؤيدون حظر وسائل التواصل على الأطفال

صرحت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كيندال بأن الآباء يؤيدون بأغلبية ساحقة فرض قيود على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال على غرار الأسلوب الأسترالي.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن الوزراء يدرسون حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما، وقد استجاب أكثر من 80 ألف شخص لاستشارة بشأن ما إذا كان ينبغي فرض قيود.

ويتمثل أحد الخيارات في فرض حظر على غرار الأسلوب الأسترالي يمنع الأطفال دون سن 16 عاما من امتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مقابلة مع صحيفة "صنداي ميرور"، قالت وزيرة التكنولوجيا ليز كيندال إن الحظر "مطروح بالتأكيد على الطاولة" حيث كشفت أن تسعة من كل 10 آباء أيدوا القيود المفروضة على غرار الأسلوب الأسترالي.

وقالت: "لقد كانت استجابة ساحقة حقا من الآباء، وأعتقد أن الآباء يصرخون طلبا للمساعدة والدعم".

وأضافت: "إنهم يعلمون أن هناك بعض الأشياء الجيدة التي يمكن للأطفال الحصول عليها منها (وسائل التواصل الاجتماعي) لكنهم قلقون بشأن ما يرونه".

واستجاب حوالي 42 ألفا و 410 من الآباء للاستشارة، مما يشير إلى أن عشرات الآلاف يؤيدون الحظر.

وتعد تصريحات كيندال أقوى إشارة حتى الآن على أن الحكومة تستعد لفرض حظر.