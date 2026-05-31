مقر خاتم الأنبياء المركزي بإيران: السفن وناقلات النفط ملزمة بالحصول على ترخيص للعبور عبر هرمز

أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران أن جميع السفن وناقلات النفط العابرة في المنطقة ملزمة بسلوك المسارات البحرية التي تحددها إيران، مؤكدًا ضرورة حصول السفن وناقلات النفط على ترخيص من بحرية الحرس الثوري الإسلامي.

وأوضح المقر، بحسب وكالة تسنيم للأنباء، أمس السبت، أن الالتزام بالتعليمات المنظمة لحركة الملاحة يعد أمرًا إلزاميًا، مشددًا على أن أي مخالفة لمقررات العبور من مضيق هرمز ستعرض أمن مرور السفن المخالفة لخطر جدي.

وكان صدر تحذير ملاحي للسفن العابرة في مضيق هرمز، بعد رصد جسم طاف يشتبه بأنه لغم بحري في منطقة بالمضيق، وسط توتر متصاعد حول حركة الملاحة في الممر الحيوي.

وشهد مضيق هرمز هجمات متكررة على السفن منذ بداية الحرب على إيران، وقبل ذلك، كانت الناقلات تنقل عبره نحو خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال المتداول في العالم.