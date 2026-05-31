إصابة 7 نيباليين في انقلاب حافلة سياحية على طريق جبلي بماليزيا

أصيب سبعة مواطنين نيباليين بجروح بعد انقلاب حافلة سياحية كانت تقل 36 راكبا، في حادث شمل حافلتين سياحيتين ومركبة رياضية متعددة الأغراض عند الكيلومتر 15 من المنحدر الواقع على طريق جنتنج هايلاندز – جنتنج سيمبا في ماليزيا مساء اليوم السبت.

وقال مساعد مدير قسم العمليات والإنقاذ في إدارة الإطفاء والإنقاذ بولاية باهانج، محمد صلاح الدين عيسى، إن الإدارة تلقت بلاغا طارئا بشأن الحادث في الساعة 0529 مساء، قبل أن يصل فريق من محطة إطفاء جنتنج هايلاندز إلى موقع الحادث في الساعة 0606 مساء، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية .

وأضاف أن "حافلة سياحية كانت تقل 36 راكبا جميعهم من النيبال انقلبت، ما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح".