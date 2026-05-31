رئيس قبرص يشيد بدور قطر في دعم جهود خفض التصعيد وتعزيز الحوار في المنطقة

أشاد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، بالدور المهم والمحوري الذي تضطلع به قطر، في دعم جهود التهدئة وخفض التصعيد وتعزيز الحوار في المنطقة.

وجدد إدانة قبرص للاعتداءات التي استهدفت قطر والدول الخليجية والعربية، مؤكدا عدم قانونيتها وضرورة احترام قواعد القانون الدولي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجاء ذلك خلال حضور مأدبة غداء أقامها يوسف سلطان لرم سفير قطر لدى قبرص، بحضور عدد من المسئولين في قبرص.

وأكد استمرار بلاده في بذل الجهود اللازمة للمساهمة في خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن الأوضاع الإقليمية تنعكس بصورة مباشرة على قبرص بحكم موقعها الجغرافي وارتباطها الوثيق بمنطقة الشرق الأوسط.

وأعرب عن أمله في تجاوز الأزمة الراهنة في أقرب وقت ممكن بما يحقق الأمن والاستقرار والتعاون بين شعوب المنطقة.

وركز على أهمية استمرار التعاون الثنائي بين قطر وقبرص، وتعزيز التواصل بين الجهات المعنية، وتبادل الزيارات رفيعة المستوى.

وقال إن تعزيز علاقات الاتحاد الأوروبي مع دول الشرق الأوسط والعالم العربي يمثل إحدى الأولويات الرئيسية لرئاسة قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه، أعرب سفير قطر، عن الشكر والتقدير لرئيس قبرص على مواقف بلاده الداعمة والمتضامنة مع قطر إزاء الاعتداءات التي استهدفت أراضيها.