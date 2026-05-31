بكين تهدد بالرد على إجراءات الاتحاد الأوروبي الرامية إلى الحد من الواردات الصينية

حذرت الصين اليوم السبت الاتحاد الأوروبي من فرض قيود تجارية جديدة، في وقت تستعد فيه بروكسل لشن حملة واسعة النطاق لمواجهة ما تسميه فائض الإنتاج الصناعي الصيني، وسط مخاوف متزايدة على مستقبل قطاع التصنيع في أوروبا.

وقالت وزارة التجارة الصينية - في بيان لها - إنه إذا أصر الاتحاد الأوروبي على إدخال أدوات تجارية جديدة بشكل أحادي الجانب وتبني قيود تمييزية، فإن بكين ستتخذ تدابير مضادة حاسمة وخطوات فعالة لحماية مصالحها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن قنوات الاتصال بين الجانبين لا تزال مفتوحة لبحث إنشاء آلية تشاور تجارية واستثمارية.

وجاء الموقف الصيني ردا على اجتماع عقده مسؤولو الاتحاد الأوروبي لبحث سبل مواجهة تدفق السلع الصينية، مثل السيارات والألواح الشمسية والملابس، والتي تسببت في زيادة العجز التجاري الأوروبي مع الصين ليصل إلى 360 مليار يورو العام الماضي، مما أدى إلى إغلاق بعض المصانع وفقدان الوظائف في أوروبا.

وشهد الموقف الأوروبي تحولا بارزا بعد أن أبدت ألمانيا مرونة أكبر للموافقة على اتخاذ إجراءات أوروبية صارمة ضد الواردات الصينية متخلية عن حذرها السابق، في حين أكد مفوض الاستراتيجية الصناعية للاتحاد الأوروبي، ستيفان سيجورني، أنه لا يمكن السماح بأن تكون أوروبا ضحية لاستراتيجية تدمر صناعتها، مشددا على الحاجة إلى أدوات وتدابير جديدة لحماية الاقتصاد الأوروبي.