إعادة فتح طريق جبال الألب الرئيسي بين النمسا وإيطاليا بعد احتجاجات

رُفعت أعمال إغلاق طريق ممر برينر السريع في ولاية تيرول النمساوية، بعد مظاهرة احتجاجية ضد الازدحام المفرط على الممر الألبي.

وقال متحدث باسم شركة تشغيل الطرق السريعة أسفيناج لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) مساء السبت: "جميع المسارات مفتوحة مجددا".

وكان ممر برينر على الحدود بين النمسا وإيطاليا، قد أغلق منذ صباح اليوم بسبب احتجاج ضد حركة المرور الكثيفة الأمر الذى يؤثر سلبا على المجتمعات المحلية .

كما أغلق الطريق السريع في الجانب الإيطالي خلال النهار بسبب المظاهرة نفسها.

وفي اتجاه الشمال، أعيد فتح الجزء الإيطالي بين شتيرزينج ومرور برينر أمام حركة المرور الخفيفة، مع جدولة إعادة فتحه أمام الشاحنات في الساعة 8 مساء.

ويعد طريق برينر أهم رابط بري يعبر جبال الألب، وقد كانت السلطات ومنظمات السيارات تخشى حدوث اختناقات مرورية بسبب الإغلاق وعطلة عيد العنصرة في ألمانيا.

لكن لم تسجل اختناقات مرورية في تيرول أو على الطرق البديلة حتى الآن.

وتتوقع منظمة السيارات النمساوية أومتاك، أن يبدأ المسافرون رحلاتهم المؤجلة مساء السبت، مع توقع ازدحام كبير يوم الأحد خصوصا.

وأعطت سلطات تيرول، تقييما أوليا إيجابيا ليوم الاحتجاجات وإغلاق الطرق، إذ ذكرت الشرطة، أن 219 شاحنة تم إرجاعها من الطريق المغلق.