الحجاج يتمون نسكهم برمي الجمرات وطواف الوداع

واصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج في ثالث أيام التشريق، حيث توافدوا عقب أذان ظهر اليوم السبت إلى منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة؛ اقتداء بسنة النبي محمد، وسط أجواءٍ يسودها الخشوع والتنظيم الدقيق.

وشهدت منشأة الجمرات انسيابية عالية في حركة الحشود منذ ساعات الصباح الأولى مدعومة بخطط تفويج دقيقة وتنظيم ميداني متكامل؛ أسهما في تسهيل تنقل الحجاج بين مسارات الرمي ومخارج المنشأة وفق منظومة تشغيلية متقدمة راعت كثافات الحشود ومواعيد التفويج بما مكّن ضيوف الرحمن من أداء النسك بيسر وأمان، وفقا لبيان رسمي اليوم السبت.

وتكاملت الجهود الأمنية والصحية والخدمية في مختلف المواقع المحيطة بمنشأة الجمرات، من خلال انتشار الفرق الميدانية ومراكز الإرشاد والخدمات الإسعافية، بما يعزز سلامة الحجاج ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لهم خلال رحلتهم الإيمانية في المشاعر المقدسة.

ومع اكتمال رمي الجمرات يختتم الحجاج المتأخرون مناسكهم في مشعر منى، ثم شدّ ضيوف الرحمن رحالهم إلى المسجد الحرام بمكة، ليختتموا رحلتهم الإيمانية بأداء طواف الوداع، حيث طافوا بالكعبة مودّعين.