الصحة السعودية: موسم الحج خالٍ من المهددات الصحية رغم التحديات الوبائية عالميا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت أن منظومة الصحة في المملكة حافظت على معايير الرصد والتأهب والجاهزية من أجل ضمان تحقيق رحلة حج آمنة، لتكشف عقب ذلك عن خلو موسم الحج 2026 من أي تفشيات وبائية أو مهددات صحية تؤثر على الصحة العامة، رغم التحديات الوبائية العالمية الراهنة مثل تفشي مرض إيبولا، وحالات مرتبطة بفيروس هانتا.

وأعلنت الوزارة في بيان اليوم السبت أنها قدمت أكثر من (1,273,380) خدمة صحية للحجاج منذ بدء موسم الحج حتى الحادي عشر من شهر ذي الحجة، بما يضمن الحفاظ على صحة الحجاج، انسجاماً مع مستهدفات برنامج "تحوّل القطاع الصحي" وبرنامج "خدمة ضيوف الرحمن".

وأكدت وزارة الصحة السعودية أن الحالة الصحية العامة لضيوف الرحمن مستقرة ومطمئنة طوال الموسم.

من جهته، قال فهد الجلاجل، وزير الصحة السعودي: "خلو موسم الحج من التفشيات الوبائية والمهددات الصحية، في ظل تحديات صحية عالمية متزامنة، يعكس ما توليه المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد من عناية بصحة وسلامة ضيوف الرحمن، ويجسد جاهزية منظومتها الصحية وكفاءة تكاملها مع مختلف الجهات الحكومية".