السبت 30 مايو 2026 10:28 م القاهرة
نجم أرسنال يعادل رقم ميسي في نهائيات دوري الأبطال

نشر في: السبت 30 مايو 2026 - 9:58 م | آخر تحديث: السبت 30 مايو 2026 - 9:58 م

واصل الألماني كاي هافيرتز كتابة اسمه في سجلات دوري أبطال أوروبا، بعدما رفع رصيده إلى هدفين في المباريات النهائية للمسابقة، معادلًا الرقم الذي حققه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في نهائيات البطولة.

وجاء الهدف الثاني لهافيرتز في نهائي نسخة 2026 أمام باريس سان جيرمان، بعد أن كان قد سجل هدف الفوز التاريخي لفريقه السابق تشيلسي أمام مانشستر سيتي في نهائي عام 2021.

وبهذا الإنجاز، انضم مهاجم أرسنال إلى قائمة نادرة من اللاعبين الذين تمكنوا من التسجيل في أكثر من نهائي لدوري أبطال أوروبا، مؤكدًا حضوره في أكبر المواعيد القارية.

وتُعد معادلة هافيرتز لرصيد ميسي في النهائيات محطة جديدة في مسيرته الأوروبية، خاصة أنه حقق ذلك عبر هدفين حاسمين مع فريقين مختلفين وفي مناسبتين تاريخيتين.


