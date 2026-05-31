العراق يدعو لتغليب لغة الحوار والدبلوماسية في حل النزاعات بالمنطقة

دعا رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، إلى العمل على تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في حلّ النزاعات وفرض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد رئيس الحكومة العراقية، خلال استقباله القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق جوشوا هاريس، على "ضرورة التواصل البناء بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وإدامة العمل المشترك في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي ومذكرات التفاهم الثنائية"، حسب بيان للحكومة العراقية.

ودعا إلى "التزام البلدين بتعزيز الشراكة والتنسيق إزاء مختلف القضايا الثنائية والإقليمية".

ومن جانبه، أعرب القائم بالأعمال الأمريكي، عن تقدير بلاده لمساعي العراق لتعزيز الشراكات الثنائية وبمختلف المجالات والإشادة بدوره المحوري ومساعيه الداعمة لفرض الأمن والاستقرار الإقليميين.

وحسب البيان، جرى بحث آفاق التعاون بين البلدين، وسبل تطوير العلاقات وتوسعتها في جميع المجالات، ولاسيما الإقتصادية والاستثمارية والثقافية، على أساس الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وبما يسهم في خدمة مصلحة الشعبين الصديقين.