قاضي قضاة فلسطين يحذر من عواقب استمرار انتهاكات المستعمرين لقدسية المسجد الأقصى

أدان قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اقتحام مجموعات من المستعمرين باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال، ورفع الأعلام الإسرائيلية في ساحاته الطاهرة، في سلوك استفزازي وعدواني يمثل انتهاكا صارخا لقدسية المسجد الأقصى المبارك ولمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكد الهباش في بيان له، مساء اليوم الأحد، أن هذه الممارسات الخطيرة تأتي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك، وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، بما يشكل اعتداءً سافرا على حرمة أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، وانتهاكا واضحا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وحذر من أن استمرار هذه الاعتداءات والاستفزازات المتكررة من قبل سلطات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين ينذر بعواقب وخيمة، ويهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة، ويؤجج مشاعر الغضب في العالم الإسلامي، بما ينعكس سلبا على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

ودعا الهباش المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، إلى تحمل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات المتصاعدة، وتوفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باحترام الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك.

وحيا صمود أبناء الشعب الفلسطيني والمرابطين في مدينة القدس المحتلة، مشددًا على أن المسجد الأقصى المبارك سيبقى حقا خالصا للمسلمين، وأن محاولات تغيير هويته أو المساس بمكانته الدينية والتاريخية محكومة بالفشل مهما بلغت التحديات.