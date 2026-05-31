ترامب يسعى لتصدر المشهد في احتفالات الذكرى السنوية لتأسيس الولايات المتحدة بعد انسحاب فنانين

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" يتأهبان لتصدر المشهد فى فعاليات الاحتفالات بالذكرى السنوية لتأسيس الولايات المتحدة، وذلك بعد انسحاب عدد من الفرق والفنانين الذين كانوا سيشاركون في إحياء هذه المناسبة.

ويفتتح ترامب شخصيا الاحتفالات التاريخية التي تحيي الذكرى السنوية الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، وذلك خلال مراسم تقام يوم الأربعاء 24 يونيو، حسبما قالت متحدثة باسم مبادرة "حرية 250" التي أسسها الرئيس لوسائل إعلام أمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان ترامب قد كتب في وقت سابق على منصته الإلكترونية تروث سوشيال أنه قد يتدخل بنفسه لشغل الفقرات التي تركها "فنانون من الدرجة الثالثة" بعد انسحابهم.

وكتب ترامب أن ممثليه سيدرسون إمكانية إقامة تجمع بعنوان: "أمريكا عادت" يوم الأربعاء في واشنطن العاصمة، في التوقيت نفسه والمكان نفسه. والدعوة موجهة فقط للوطنيين العظماء". واصفا نفسه بأنه "أكبر عامل جذب في أي مكان في العالم".

كما أكد الرئيس الـ47 للولايات المتحدة أنه أيضا "الرجل الذي يحظى بجماهير أكبر بكثير من إلفيس في ذروة تألقه، وهو يفعل ذلك بدون جيتار".