ترامب يعين توم باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعيين توم باراك، مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق.

وأضاف ترامب في منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أن باراك سيظل أيضا سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.