رئيس شركة العاصمة: تخصيص شاشة عملاقة لعرض مباريات كأس العالم

أكد المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، سعي الشركة لتوفير جودة الحياة والخدمات سواء للمقيمين أو للزوار.

وأشار خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، إلى التشغيل التجريبي للنهر الأخضر، والممتد على مساحة 700 فدان، مضيفًا أنه يُفتح بمختلف المناسبات والأعياد بشكل تجريبي، موضحا: «بنفتحه 4 أو 5 أيام حسب مدة الإجازة بحيث الناس كلها تيجي تستمتع وتشوف فعلا اللي حصل في البلد».

واعتبر الانتقادات الموجّهة للعاصمة الإدارية دليلًا على النجاح، موضحًا: «أنا على المستوى الشخصي ببقى سعيد لما بلاقي فيه هجوم لأن دائمًا محدش بيهاجم إلا النجاح، الفاشل مبيتهاجمش».

وأكمل: «أنا مش هقنع حد بالعاصمة كويسة أو لا العاصمة بقت واقع أنا بقول للناس تعالوا اتفرجوا وأنتم احكموا».

وقال إن العاصمة الإدارية الجديدة، لافتة للأنظار العالمية، مستشهدًا بالزيارات اليومية لها من مختلف الجنسيات، مضيفًا: «الناس بتبقى مبهورة وبيسألونا أنتم عملتوا إزاي دي في الظروف دي».

وأشار إلى الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، و9 سنوات على بدء إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

ورأى أن ما تم تحقيقه في العاصمة الإدارية على مدار 9 سنوات يُعتبر إنجازًا، في ظل التحديات الاقتصادية وانتشار وباء كوفيد-19، وغيرها، معلقًا: «إحنا كمصريين بنجلد نفسنا».

ونوّه إلى توقيعهم اتفاقيات من 4 دول إفريقية لمساعدتهم في تطوير عواصمهم، قائلًا: «كشركة ماضيين معاهم إن إحنا نبقى مسئولين أو معاهم بنشاركهم بالأفكار وبالرأي».

وتطرق إلى الاستعداد لافتتاح حديقة الشعب قبل نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى زيادة الفترة التشغيلية للنهر الأخضر خصوصًا في عطلات نهاية الأسبوع.

وأشار إلى إطلاق استاد المونديال، دعمًا للمنتخب المصري بكأس العالم، عبر تخصيص شاشة ضخمة تتجاوز الـ2000 متر لعرض مختلف المبارايات بدءًا من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026.

وتابع: «كل يوم هنبقى شغالين هيجي الناس تتفرج على الماتشات، إحنا عاملين حاجة زي ما بيطلقوا عليها فان زون»