بيزيكي يفسد مئوية دوكاتي بفوزه بسباق إيطاليا للدراجات النارية

تغلب ماركو بيزيكي على زميله في الفريق خورخي ​مارتن ليحصد لقب سباق الجائزة الكبرى الإيطالي للدراجات النارية اليوم الأحد، حيث أفسد فريق أبريليا احتفالات منافسه ‌دوكاتي بالذكرى المئوية على أرضه في موجيلو، بعد أن تصدر فرانشيسكو بانيايا السباق لفترة وجيزة.

وتصدّر بانيايا، الفائز ثلاث مرات في موجيلو بين عامي 2022 و2024، السباق حتى قبل 10 لفات على النهاية، عندما قام بيزيكي بتحركه قبل أن يتجاوزه مارتن أيضا ليتراجع به إلى المركز الثالث.

ولم يكن هناك ما ​يوقف بيزيكي بعد أن تقدم إلى الصدارة، حيث عبر الإيطالي خط النهاية متقدما بأكثر من ثلاث ثوان على ​مارتن ليحقق فوزه الأول على الحلبة الشهيرة وهو ما كان يشكل حلما له منذ الطفولة.

ويتصدر بيزيكي الآن الترتيب العام للبطولة بفارق 17 نقطة أمام مارتن بعد سبع جولات.

وحرم تألق بانيايا المتأخر فريق أبريليا من احتلال كامل منصة التتويج، حيث احتل آي أوجورا متسابق تراكهاوس المركز الثالث لفترة وجيزة في اللفة الأخيرة قبل أن يستعيد الإيطالي المركز قبل خط النهاية مباشرة.

مع انطلاق السباق، كان سائقا أبريليا هما من يتنافسان على الصدارة، بينما احتل سائقا دوكاتي المركزين التاليين بعد أن ​انحرف راؤول فرنانديز، الفائز بسباق السرعة، بشكل كبير في المنعطف الأول وتراجع من المركز الثاني إلى المركز 17.

وكان بيتسيكي، صاحب مركز أول المنطلقين، ‌هو من ⁠تقدم المتسابقين، بينما تقدم بانيايا أربعة مراكز ليحتل المركز الثاني خلف مواطنه الإيطالي، وكان مارتن ومارك ماركيز يلاحقانهم في المركزين الثالث والرابع، على الترتيب.

لكن بيتسيكي لم يستطع الحفاظ على الصدارة لفترة طويلة، إذ استغل بانيايا انسيابية أبريليا ليتقدم في المسار المستقيم عند خط الانطلاق والنهاية.

أما ماركيز، الذي عاد بعد خضوعه لعملية جراحية مزدوجة في قدمه وكتفه، فقد خاض منافسة شرسة على المركز الرابع ​مع بيدرو أكوستا متسابق فريق (كيه.تي.إم)، إذ ​تبادل الإسبانيان المراكز باستمرار.

وفي ⁠المقدمة، ظل بيتسيكي خلف بانيايا، ثم قام أخيرا بتحركه مع تبقي 10 لفات على النهاية، واستفاد مجددا من تراجع مقاومة الهواء ليتقدم ويتصدر السباق.

وكان هذا كل ما احتاجه متسابق أبريليا، إذ انطلق ​بعيدا وتقدم بفارق كبير، بينما حول بانيايا تركيزه إلى مارتن الذي كان يقترب منه.

وجاء التجاوز ​في اللفة 16، ⁠إذ تقدم مارتن بقوة ليحتل المركز الثاني، وأدرك بانيايا أن دراجة أبريليا أسرع، إذ أن المنافس تجاوزه من الجهة الداخلية في المنعطف الأول.

وأنهى أوجورا السباق بفارق أقل من عُشر ثانية خلف بانيايا، بينما أكمل فابيو دي جيانانتونيو متسابق (في.آر. 46 ​ريسنج) المراكز الخمسة الأولى، واحتل أكوستا المركز السادس متقدما على ماركيز الذي حل سابعا.