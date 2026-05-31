سفيتولينا تتغلب على بنتشيتش وتبلغ دور الثمانية في رولان جاروس

بدأت إيلينا سفيتولينا المصنفة السابعة ​في البطولة المباراة ببطء لكنها أنهتها ‌بقوة لتتغلب 4-6 و6-4 و6-صفر على السويسرية بليندا بنتشيتش، وتصل إلى دور الثمانية لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس ​يوم الأحد، لتلاقي مارتا كوستيوك في ​مواجهة أوكرانية خالصة.

ووصلت سفيتولينا، التي تسعى للفوز ⁠بأول لقب لها في البطولات الكبرى ​في سن 31 عاما، إلى رولان جاروس في ​حالة رائعة بعد تحقيق لقب بطولة روما بفوزها على كوكو جوف في النهائي.

وخاضت سفيتولينا مباراة من ثلاث ​مجموعات في أول مباراة لها في باريس، ​قبل أن تحقق انتصارات سهلة في الدورين السابقين لتستغل ‌الزخم ⁠قبل مواجهة بنتشيتش المصنفة 11 في البطولة على ملعب فيليب شاترييه.

وردت بنتشيتش، التي تسعى هي الأخرى إلى تحقيق لقبها الأول في ​البطولات الكبرى بعد ​فوزها ⁠بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو قبل خمس سنوات، ضربات قوية من ​سفيتولينا لتحسم المجموعة الأولى.

وسرعان ما استعادت ​سفيتولينا ⁠توازنها لتعادل النتيجة، قبل أن ترفع من وتيرة اللعب في المجموعة الثالثة مع تراجع بنتشيتش.

واختتمت ⁠سفيتولينا ​المباراة بفوزها على منافستها لتواجه ​كوستيوك، التي هزمت في وقت سابق إيجا شفيونتيك بطلة ​فرنسا المفتوحة أربع مرات.