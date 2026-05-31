سفيتولينا تتغلب على بنتشيتش وتبلغ دور الثمانية في رولان جاروس

بدأت إيلينا سفيتولينا المصنفة السابعة في البطولة المباراة ببطء لكنها أنهتها بقوة لتتغلب 4-6 و6-4 و6-صفر على السويسرية بليندا بنتشيتش، وتصل إلى دور الثمانية لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس يوم الأحد، لتلاقي مارتا كوستيوك في مواجهة أوكرانية خالصة.
ووصلت سفيتولينا، التي تسعى للفوز بأول لقب لها في البطولات الكبرى في سن 31 عاما، إلى رولان جاروس في حالة رائعة بعد تحقيق لقب بطولة روما بفوزها على كوكو جوف في النهائي.
وخاضت سفيتولينا مباراة من ثلاث مجموعات في أول مباراة لها في باريس، قبل أن تحقق انتصارات سهلة في الدورين السابقين لتستغل الزخم قبل مواجهة بنتشيتش المصنفة 11 في البطولة على ملعب فيليب شاترييه.
وردت بنتشيتش، التي تسعى هي الأخرى إلى تحقيق لقبها الأول في البطولات الكبرى بعد فوزها بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو قبل خمس سنوات، ضربات قوية من سفيتولينا لتحسم المجموعة الأولى.
وسرعان ما استعادت سفيتولينا توازنها لتعادل النتيجة، قبل أن ترفع من وتيرة اللعب في المجموعة الثالثة مع تراجع بنتشيتش.
واختتمت سفيتولينا المباراة بفوزها على منافستها لتواجه كوستيوك، التي هزمت في وقت سابق إيجا شفيونتيك بطلة فرنسا المفتوحة أربع مرات.