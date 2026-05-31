أمريكا: رئيس بلدية نيوارك يفرض حظر تجوال حول مركز ديلاني هول لاحتجاز المهاجرين عقب اشتباكات

فرض رئيس بلدية نيوارك، حظر تجوال صباح اليوم الأحد حول مركز احتجاز للمهاجرين في ولاية نيوجيرسي، عقب سلسلة من الاشتباكات العنيفة بين متظاهرين والشرطة.

وقال رئيس البلدية راس باراكا، في بيان، إنه سيتم تطبيق حظر التجوال المفروض حول مركز ديلاني هول بين الساعة 9 مساء و6 صباحا بالتوقيت المحلي حتى إشعار آخر.

وجاء هذا الإجراء بعد ليلة أخرى من المواجهات بين عناصر إنفاذ القانون والمتظاهرين أمام مركز احتجاز المهاجرين، حيث أظهرت صور ومقاطع فيديو متظاهرين يتدافعون على الحواجز، بينما استخدمت الشرطة دروع مكافحة الشغب لدفعهم إلى الخلف.

وأظهر مقطع فيديو، تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، رجال شرطة على ظهور الخيل وهم يتقدمون وسط الحشود في محاولة لتفريق مجموعات المتظاهرين.

وبدأت المظاهرات أمام مركز ديلاني هول في وقت سابق هذا الشهر، بعد أن قال ناشطون، إن محتجزين داخل المركز أضربوا عن الطعام احتجاجا على سوء أوضاع المعيشة في هذا المركز الذي يتسع لنحو 1000 سرير، والذي يُعد أحدث بؤرة للتوتر على خلفية حملة الإجراءات المشددة التي تعتمدها الحكومة الفيدرالية ضد الهجرة.

وأفادت شرطة ولاية نيوجيرسي، بأنها قامت أمس الأول الجمعة بإعفاء عناصر إنفاذ قوانين الهجرة الفيدراليين، الذين كانوا في مواجهة مع المتظاهرين أمام مركز الاحتجاز لعدة أيام، من مهامهم في الموقع.

وقالت حاكمة ولاية نيوجيرسي، ميكي شيريل، في بيان صباح اليوم الأحد، إن أفرادا ملثمين هاجموا حاجزا في منطقة مخصصة للاحتجاج أقامتها شرطة الولاية، مضيفة أنهم "ألقوا مقذوفات، واستخدموا الحواجز كأسلحة، وأضرموا النار في إطارات في الشارع".

وأضافت شيريل، أن "هذه الأفعال تضع المتظاهرين السلميين وقوات إنفاذ القانون في خطر"، داعية إلى التهدئة والتركيز على الدعوة إلى "تحسين أوضاع المحتجزين وأسرهم، وفي نهاية المطاف، إلى إغلاق مركز ديلاني هول"