جيش الاحتلال يزعم القضاء على 900 عنصر من حزب الله منذ وقف إطلاق النار

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته تمكنت من القضاء على 900 عنصر من حزب الله، وذلك منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقالت المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيلا واوية، عبر منصة "إكس"، إن "الجيش يهاجم منذ ساعات الصباح بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله في صور ومناطق إضافية جنوب لبنان بالتوازي مع تعميق نشاط قواتنا في مرتفعات الشقيف البوفور".

وزعمت مهاجمة مخازن ووسائل قتالية ومقرات مأهولة وبنى تحتية في منطقة صور ومناطق أخرى في جنوب لبنان منذ ساعات الصباح، زاعمة أن هذه المواقع كانت تُستخدم من قبل عناصر حزب الله لتخطيط وتنفيذ عمليات عسكرية استهدفت قوات جيش الاحتلال.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان، بعدما أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأحد، "إطلاق عملية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي جنوبي لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 3 آلاف و412 شهيدا و10 آلاف و269 جريحا.

ومنذ 2 مارس الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف إلى جانب الشهداء والجرحى، أكثر من مليون نازح، ودمارا هائلا في الأبنية السكنية والبنى التحتية.